ABD'de rekor vaka sayısı! 0:00 / 0:00

Reuters

ABD'de son 24 saatte 258 bin 312 koronavirüs vakası kaydedilmesiyle, günlük vaka sayıları yeni

en yüksek seviyesine ulaştı.

Omicron varyantı sebebiyle Avrupa'da koronavirüs vakalarında rekor kırılırken, ABD'de de vaka sayılarında yeni rekor kırıldı.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), ülkedeki son 7 günlük ortalama vaka sayısının 250 bin 141 olduğunu açıkladı. New York'ta 40 bini aşkın, Kaliforniya'da 30 bin, Texas'ta 17 bin vaka kaydedildi.

CDC, yeni vakaların yüzde 58.6'sının Omicron varyantı olduğunu aktardı.

ABD'de salgının başından bu yana 54 milyonu aşkın vaka kaydedilirken, 842 binden fazla kişi hayatını kaybetti.