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Haberler Sağlık Omicron İngiltere'yi harekete geçirdi! İki yıllık aşı siparişi - Haberler
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İngiltere, 114 milyon doz aşı alacak

İngiltere 114 milyon ekstra Covid aşısı sipariş edeceğini duyurdu. 114 milyon aşının ülkeye iki yıl daha yeteceği belirtildi

Omicron İngiltere'yi harekete geçirdi! İki yıllık aşı siparişi - Haberler
İngiltere'den iki yıllık aşı siparişi!
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HABERTURK.COM

İngiltere Sağlık Bakanlığı, yeni varyantlara karşı koruma sağlamak için 114 milyon doz daha koronavirüs aşısı satın aldı.

Ekstra Moderna ve Pfizer aşıları 2022 ve 2023'te teslim edilecek. İngiltere'ye önümüzdeki iki yıl boyunca istikrarlı bir tedarik sağlanacak.

Sağlık Bakanlığı, yeni keşfedilen Omicron varyantı ışığında yeni sözleşmelerin imzalanmasını 'hızlandırdıklarını' söyledi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, anlaşma, bakanların en azından gelecek iki kış için ülkenin dokunulmazlığını artırmaya hazırlandıklarını gösteriyor.

Buna göre, İngiltere Moderna'dan 60 milyon ek doz, Pfizer/BioNTech'ten ise 54 milyon aşı tedarik edecek.

Birleşik Krallık'ın Aşı Görev Gücü tarafından müzakere edilen yeni anlaşma, Omicron veya gelecekteki endişe verici varyantlarla mücadele etmek için gerekirse değiştirilmiş aşılara erişim sağlayabilecek.

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