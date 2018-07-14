Omiya - Oita Trinita maç önü

Omiya ve Oita Trinita, 15 Temmuz 2018 Pazar günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:00. Omiya 35 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Oita Trinita 40 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi Omiya, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Oita Trinita, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 222 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Omiya kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Oita Trinita sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler.

Omiya son hafta oynanan Zweigen Kanazawa maçında 1-2 kazandı.

Oita Trinita ise Iwata karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Omiya, evinde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 11 gol yedi.

Oita Trinita ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Oita Trinita, 16 gol atarken 16 gol yedi.