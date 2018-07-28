Omiya - Roasso Kumamoto karşılaşma önü

Omiya ve Roasso Kumamoto, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. Maç öncesi Omiya 38 puanla 8. sırada, Roasso Kumamoto 23 puanla 21. sırada bulunuyor. Ev sahibi Omiya, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Roasso Kumamoto, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 450. İddaa'da Omiya kazanır 1.50, berabere biter 3.20, Roasso Kumamoto kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Omiya son haftadaki Iwata müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Roasso Kumamoto ise FC Gifu karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Omiya, 17 gol attı ve 13 gol yedi.

Roasso Kumamoto, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Roasso Kumamoto, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 25 kez topu kendi kalesinde gördü.

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