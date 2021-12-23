Omnicourse’a ikinci Angel Effect yatırımı

Aksesuar için 10 milyar TL harcadık

HABERTURK.COM

Kısa süre önce Angel Effect’ten 1 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım alan sesli öğrenim platformu Omnicourse, şimdi de Angel Effect’in ortak ve üye ağından yatırım aldığını duyurdu.

Böylelikle bir ayda Angel Effect şapkasından iki yatırım kaynak aktarılmış oldu. Yatırım yapan isimler arasında Angel Effect ortaklarından Ersin Pamuksüzer’in yanı sıra Angel Effect’in Super Angel üyelerinden Fatih Köleoğlu, Hakan Kozan, Muharrem Boztepe, Özben Miçoğulları, Emrullah Eruslu, Emre Gökşin, Mehmet Emin Yücekaya, Şule Taşçıoğlu ve Bodrum Angels’dan Yağız Gökdemir yer aldı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Angel Effect Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akar, "Angel Effect olarak ekosisteme değer yaratma, geleneksel sermayede lider konumda olan ortaklarımızın tecrübelerini ekosisteme aktarmaya odaklanarak yola çıktık. Başladığımız günden bugüne kadar 112 ülkeden 2 bin 200 girişim başvurusu aldık. Yatırım yapmaya uygun görülen 267 girişimi hem Angel Effect ortaklarına hem de network üyelerimize sunduk. Omnicourse yatırımımız hem Angel Effect’in hem de melek yatırımcılarımızın bireysel yatırımlarıyla ortak değer yaratmanın önemli örneklerinden biri" dedi.

Angel Effect’in kurulduğu günden bugüne kadar 13 girişime yatırım yapıp, 2 girişime de devam yatırımı sağladıklarını vurgulayan Akar, "Şu anda 2 girişimle daha sözleşme aşamasındayız. Yatırım yaptığımız girişimlere üye ağımızdan toplam yatırım miktarımızın yaklaşık yüzde 35’i kadar ek yatırım sağlandı" ifadelerini kullandı.