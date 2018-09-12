Ömrünün yarısını hastanede geçirdi, şimdi 4 böbreği var

12.09.2018 - 16:50 | Güncelleme: DHA

Antalya'da, 7 yıldır böbrek yetmezliği teşhisiyle tedavi gören 14 yaşındaki Nurgül Omay, Gaziantep'te beyin ölümü gerçekleşen 1 yaşındaki bebeğin bağışlanan 2 böbreğinin nakledilmesiyle yeniden hayat buldu. Vücudunda 4 böbrekle yaşayan Nurgül Omay, "Tam da umutsuzluğa düştüğüm, 'artık bulunamaz' dediğim anda böbrek bulunduğu haberi geldi" dedi

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Antalya'nın Kepez ilçesinde ailesiyle oturan ve bu yıl Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu'ndan mezun olan Nurgül Omay'a, 7 yaşındayken kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

DHA'nın haberine göre böbrekleri yüzde 30 kapasiteyle çalışan Nurgül'ün sağlığına kavuşması için ilaç tedavisine başlandı. Sınıf öğretmeni olma hayali kuran Nurgül, hastalığı nedeniyle ömrünün yarısını hastanelerde geçirdi.

YÜZDE 15 KAPASİTELİ BÖBREKLE YAŞAM

Nurgün Omay sağlığına kavuşmayı ümit ederken, geçen nisan ayında böbreklerinin yüzde 15 kapasiteyle çalıştığını öğrendi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Nurgül'e doktorları kısa süre içinde böbrek nakli olamazsa diyaliz tedavisine başlayacaklarını söyledi. Sağlık Bakanlığı Organ Bekleme Listesi'nde sıra bekleyen Nurgül'ü hayata bağlayan haber Gaziantep'ten geldi.

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4 BÖBREKLE YAŞIYOR

Gaziantep'te beyin ölümü gerçekleşen 1 yaşındaki bebeğin ailesi tarafından bağışlanan 2 böbreği, 28 Temmuz'da Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi'nde Nurgül Omay'a başarıyla nakledildi. Böbrekleri alınmayan Nurgül, şimdi 4 böbrekle yaşamını sürdürüyor.

'TAM DA UMUTSUZLUĞA DÜŞTÜĞÜM ANDA HABER GELDİ'

7 yaşından beri kronik böbrek yetmezliği teşhisiyle tedavi gördüğünü anlatan Nurgül Omay, böbreklerinde kaçak olduğunu, bu nedenle böbrek fonksiyon değerlerinin çok düştüğünü belirtti. İyileşmesi için son şansının böbrek nakli olduğunu kaydeden Nurgül Omay, "Kadavradan nakil için Organ Bekleme Listesi'ne yazılmıştım. Beklemediğim bir sırada, tam da umutsuzluğa düştüğüm, 'artık bulunamaz' dediğim anda böbrek bulunduğu haberi geldi" dedi.

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Kendisiyle birlikte 4 adayın daha çağrıldığını, yapılan tetkiklerde böbreğin kendisine daha uygun olduğunun tespit edildiğini vurgulayan Nurgül Omay, "Şu an 4 böbreğim var. Küçük bir bebeğin bağışlanan böbreklerinin ikisi de bana takıldı. İnşallah böbrek bekleyen tüm hastalara da bulunur" diye konuştu.

BAĞIŞ YAPAN ONURLU İNSANLAR

Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise bağışçı ailenin çok zor bir şey gerçekleştirdiğini belirterek, "1 yaşındaki evlatları vefat etmişken, acılarını unutup başkalarının acılarını dindirmeye çalıştılar. Bu insanlar gerçekten bu ülkenin onurlu ve gururlu insanları" dedi.

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DİYALİZE GİRMEDEN BÖBREK BULUNDU

Nurgül Omay'ın nakil öncesinde diyalize girmediğini, kronik böbrek yetmezliği olan bir hasta olduğunu aktaran Prof. Dr. Aydınlı, şöyle konuştu:

"Her iki böbrek çok küçük olduğu için naklin bu hastamıza uygun olacağını düşündük. Aslında dünyada da Türkiye'de de çok yapılmayan bir ameliyat, teknik açıdan önemli detayları var. Normalde her bir böbreği ayrı hastalara takarız. Fakat verici çok küçük olduğu için böbrekler de çok küçüktü. Bu böbreklerin ayrı ayrı takılması imkansızdı. Nakil yapılsa dahi her iki böbrekteki damarlarda uyumsuzluktan dolayı tıkanma, sıkıntılar yaşanabilir. Bunun için her iki böbreği bu hastamıza naklettik. Çocuğumuzun şu anda dört böbreği var. Ancak sadece yeni nakledilen böbrekleri çalışıyor.

Nurgül Omay'ın annesi Meral İder de "Bağış yapan aileden Allah razı olsun. Onlara Allah'tan sabır diliyorum. Organları bağışlanan yavrumuz için dua ediyorum. Nurgül'ün de bir an önce iyi olması için dua ediyorum" dedi.

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