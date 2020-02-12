Geçtiğimiz gün bir açılış davetinde sahne alan şarkıcı Ömür Gedik, "Koronavirüsünden sonra öpmüyorum kimseyi. Kışın zaten hastalıktan dolayı kimseyi öpmüyordum. Yazın öpüşürüm, kışın öpüşmem" diye konuştu.

"MAHKUMLARIN YETİM ÇOCUKLARININ BAKIMINI ÜSTLENDİM"

Bakımını üstlendiği 26 çocuk olduğunu öğrenildikten sonra gündeme oturan Tanülkü şu ifadeleri kullandı:

Yazıldığı gibi mahkumlardan değil, mahkumların yetim çocuklarının bakımını üstlendim. Yaşım el verdiğince bu geleneği sürdüreceğiz. Bu işi biraz gizli yapmak lazım benim utancım da bu. Çocuklarım büyüdü ve kızlarımla aynı yerde oturunca garip dedikodular olmaya başlamıştı.

"BİLMEMELERİ DAHA İYİYDİ"

Genç kızlarla oturuyor diye. 'Baba insanlar garip bakmaya başladı sana, açıklayalım' deyince açıkladık. Bilmemeleri daha iyiydi.

"TİNERCİ DEDİKLERİ ÇOCUK ŞİMDİ SAVCI OLDU"

Çocuklarından bir çoğunun mezun olduğunu da sözlerine ekleyen oyuncu, "9 yaşında tinerci dedikleri çocuk, şimdi okudu ve savcı oldu. Diğerleri avukat, mühendis. Onlarda tıpkı benim yaptığım gibi, bakım üstlenip başka çocuklara sahip çıkıyor. Ailemiz git gide büyüyor. Bu da beni çok mutlu ediyor" sözleriyle konuşmasını noktaladı.