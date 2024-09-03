Omurgası kırık, felçli tilki cerrahi müdahaleyle yaşama tutundu

İNSANLARA ALIŞMADAN DOĞAL YAŞAMA ADAPTE OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Tilkinin rehabilite edilerek tekrar doğaya kazandırılmasının kendileri ve doğal yaşam için önemli olduğuna işaret eden Deveci, şöyle konuştu:

"Şu an için ilk etapta 2-3 aylık bir süreç bizleri bekliyor. Arka ayaklarını yeniden güçlendirmemiz, sol ön ayağındaki hasarın giderilerek tekrar işlevsel hale gelmesi gerekiyor. Çünkü karşımızda bir yaban hayvanı söz konusu. Tilkinin doğada tüm uzuvlarını yeniden kullanarak avlanması gerekiyor. Bunun için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Yaban hayvanı olmasının bizim için bazı zorlukları da var, insanlara alışmaması için önlem alıyoruz. Hayvan doğaya yeniden kazandırıldığında insanlara alışırsa zorluk yaşayabilir."