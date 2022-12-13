Omurgası kırık balinanın zaferi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Omurgası kırık kambur balina Moon, kurbağalama stiliyle 5 bin kilometre yüzdü

Araştırmacılar tarafından on yıldan fazla bir süredir izlenen bir kambur balina, omurgası kırık olduğundan "ciddi bir acı" içinde Kanada'dan Hawaii'ye yaklaşık 5 bin kilometre yüzdü

Omurgası kırık kambur balina Moon, kurbağalama stiliyle 5 bin kilometre yüzdü
Omurgası kırık balinanın zaferi
0:00 / 0:00
AA

South China Morning Post'un haberine göre, araştırma kurumu BC Whales'in sosyal medya hesabında, yalnız bir kambur balina olan Moon'un gemi çarpmasından kaynaklanan ciddi bir omurga yaralanmasıyla 5 bin kilometre yüzdüğü bilgisi paylaşıldı.

Balina, 1 Aralık'ta Hawaii adası yakınlarındaki sularda görülmüştü.

​​​​​​​Paylaşımda, balinanın "muhtemelen ciddi bir acı çektiği ancak kuyruğuyla kendini itemeden binlerce kilometre kat ettiği" kaydedildi.

Balinanın Kanada'dan Hawaii'ye süren yolculuğu sonucunda bir deri bir kemik kaldığı vurgulanan paylaşımda, "Bu, bir gemi darbesinin somut gerçeği ve balinaların daha sonra maruz kaldığı uzun süreli ıstırabı gözler önüne seriyor." ifadeleri kullanıldı.

BC Whales'in baş araştırmacısı Janie Wray, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Moon'un yaralanmasının yolculuğunu bitirmek için farklı şekilde yüzmesi gerektiği anlamına geldiğini belirterek, "Bunu kuyruğunu kullanmadan yapabilmek için kurbağalama stiliyle yüzüyordu." diye konuştu.

Moon'a yapılacak bir müdahalenin deniz yaşamını zehirleme riski taşıdığını belirten Wray, "Karada olsaydı müdahale edebilirdik. Ama okyanusta olması ve cüssesi nedeniyle yapabileceğimiz hiçbir şey yok." dedi.

Araştırmacılar, Moon'un mevcut durumu nedeniyle Kanada'ya dönüşünde hayatta kalamayacağını aktardı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye'nin mimari harikaları
YAŞAM Türkiye'nin mimari harikaları
Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı: 13 Aralık 2022 Süper Loto çekilişi sonucu bugün! Tıkla, öğren!
YAŞAM Süper Loto sonuçlarında geri sayım!
Kışın şehre dönenlerin geride bıraktığı kedilere köy muhtarı sahip çıkıyor
YAŞAM Hepsinin gözü o'nda
Sabah yorgun kalkanlar dikkat! Daha kaliteli bir uyku için 10 basit tüyo
YAŞAM Sabah yorgun kalkanlar dikkat! Daha kaliteli bir uyku ...
Karadeniz'deki 2. Dünya Savaşı'ndan kalma batık Alman denizaltıları görüntülendi
YAŞAM Karadeniz'de görüntülendi... 2. Dünya Savaşı'ndan ...
Sofralarınıza renk katacak çıtır çıtır gül böreği tarifi: Patatesler ağzınızda dağılacak, misafirler bayılacak!
YAŞAM Patatesler ağzınızda dağılacak, misafirler bayılacak!
'Karabaş' anahtarla uçtu
YAŞAM 'Karabaş' anahtarla uçtu
Kızılderililerin takısı olan patlamış mısırın enteresan yolculuğu: Tarihteki ilk mısır nasıl patladı?
YAŞAM Kızılderililerin takısı olan patlamış mısırın ...
Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başladı
YAŞAM Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başladı
Dünyanın en güzel yüzü olmak için yarışıyorlar... İşte adaylar!
YAŞAM Dünyanın en güzel yüzü olmak için yarışıyorlar... ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.