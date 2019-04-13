Omurilik felçli Şeyma Avcı, omurilik felci araştırmasına fon sağlanması için herkesi 5 Mayıs'ta İzmir Büyükşehir Belediyesinin himayesinde ve Ford’un desteğiyle düzenlenecek Wings for Life World Run’a katılmaya davet etti.



Şeyma Avcı, 20 yaşında yaz tatili için gittiği Almanya'da geçirdiği kaza sonucu ağır yaralandı. Daha sonra omurilik felci olan Avcı, yaptığı açıklamada, ilk başlarda zorlansa da hayatta mutluluğu beklemek yerine mutlu olmaya karar verdiğini aktardı. İki çocuk sahibi olan Avcı, kazadan sonra çok zor süreçlerin üstesinden geldiğini anlattı.

'HAYATIMIN İPLERİNİ ELİME ALDIM'

Herkesin aslında bir omurilik felçlisi adayı olduğuna işaret eden Avcı, "Birden yürüme yetisini kaybetmek insanı kötü hissettiriyor. Dışarıda yürüyebilen insanları görünce kafandan 'Neden ben’ sorusu hiç gitmiyor. Rehabilitasyon sürecinde geçen bir ay sonunda bir gelişme olmamıştı. Herkesin hayatına devam ettiğini gördüm. En sevdiklerim annem, babam, kardeşlerim işe gidiyorlar, alışverişe gidiyorlar; nişanlım aynı şekilde işe gidiyor, arkadaşlarıyla buluşuyordu. Üniversitedeki arkadaşlarım üçüncü sınıfa geçmişti. Yani Hayat devam ediyordu. Ani bir kararla merkezden ayrıldım. Mola verdiğim hayatıma geri dönmem gerektiğini hissettim. Ailem bana burada bir ev tuttu. Sonra adım adım evde yalnız kaldıkça önce temizlik yapmaya sonra yemek yapmaya başladım. Adım adım ilerledim. Artık hayatımın iplerini elime almaya başladım."

'YENİDEN YÜRÜYEBİLECEĞİME İNANIYORUM’



Yeni hayatını yaşamaya başlamış olsa da hep bir gün yürüyebileceği inancını kaybetmeyen Şeyma, yeniden üniversiteye başladı ve bu süreçte evlendi. İki de çocuğu oldu. “Artık evli bir üniversiteli olarak kendimden emin adımlarla ilerliyordum hayatıma çünkü ben mutluluğun gelip beni bulmasını beklememiştim. Ben mutlu olmaya, mutlu yaşamaya karar vermiştim” diyen Şeyma, kendisi gibi milyonlarca omurilik felçlisine umut olabilecek, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin de ilk gününden beri desteklediği Wings for Life World Run’ın çok önemli organizasyon olduğunu söylüyor.

WINGS FOR LIFE WORLD RUN'A DAVET

Kendisini engelleriyle değil, başarılarıyla tanımlamayı tercih ettiğini vurgulayan Avcı, "Katılım ücretlerinin hepsinin hayat kurtarıcı nitelikteki omurilik araştırmalarında kullandığı organizasyonun fonladığı araştırmalar sayesinde bir gün yeniden yürümeyi de başarabileceğim. Rehabilitasyon sürecinde kendime verdiğim sözü, Wings for Life Vakfı’nın destekleriyle gerçekleştirebilirim. Buna inanıyorum. O sebeple daha fazla omurilik felci araştırmasına fon sağlanması için herkesi www.wingsforlifeworldrun.com sitesinden etkinliğe kayıt olmaya ve destek vermeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.