'Omuz atma' kavgasında, araya giren genç bıçaklandı

Olay, saat 21.30 sıralarında İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Oğuzhan K. (19) ile ismi henüz bilinmeyen kişi arasında 'omuz atma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Taha Murat B., arkadaşını kavgadan çıkarmak için araya girdi. Bu sırada Oğuzhan K., yanındaki bıçakla Taha Murat B.'yi sağ bacağından yaraladı.

DHA'nın haberine göre yaralı Taha Murat B., kanlar içerisinde yere yığılırken, Oğuzhan K. ve arkadaşları ara sokaklara kaçarak uzaklaştı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Taha Murat B., Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili cinayet bürosu ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.