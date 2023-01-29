DİKDÖRTGEN

Psikolojik testlerin sonuçlarına göre, dikdörtgen diş yapısına sahip olan kişiler çok iyi insanlardır. Herkese yardım ederler, hem kendilerine hem başkalarına karşı dürüstlükten yanadırlar. Mutluluklarını yanlarındaki insanlarla paylaştıkça, daha çok mutlu olurlar. Başka insanlarla çok iyi anlaşırlar.