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Haberler Teknoloji Oyun Microsoft için açılan davanın tarihi belli oldu! - Teknoloji Haberleri
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Microsoft-Activision davasının ilk ön duruşması 3 Ocak'ta görülecek

'Call of Duty' gibi büyük oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı devralmak için 69 milyar dolarlık satın alma teklifi sunan Microsoft için rekabet kanununa aykırı davrandığı gerekçesiyle dava açılmıştı. Durdurulan satın alma süreci ile ilgili ön duruşma tarihi 3 Ocak olarak belirlendi.

Microsoft için açılan davanın tarihi belli oldu! - Teknoloji Haberleri

Dünyanın önde gelen bilişim firmalarından Microsoft’un en büyük oyun firmalarından bir tanesi konumundaki Activison Blizzard’ı satın almak için yaptığı teklif için ön duruşma tarihi belli oldu. Yargıç, Biden yönetiminin Microsoft'a karşı açtığı davanın ilk ön duruşması için 3 Ocak 2023 belirledi.

REKABETE AYKIRI

"Call of Duty" yapımcısı Activision Blizzard'ı devralmak için 69 milyar dolarlık teklif gerçekleştirmiş ve oyun dünyasında bu girişim büyük tepki uyandırmıştı.

Antitröst yasasını (rekabet kanunu) uygulayan Federal Ticaret Komisyonu (FTC), bir yargıçtan bu ayın başlarında işlemi engellemesini istedi ve birleşmenin Microsoft'un Xbox'ının Activision oyunlarına özel erişim elde etmesine izin vereceğini, Nintendo ve Sony'nin PlayStation gibi konsolların bu durumdan olumsuz etkileneceğini savundu.

ÖZEL BİR ANLAŞMA YAPILSIN!

Microsoft, argümanı, FTC'deki bir yargıcı anlaşmanın ilerlemesine izin vermeye ikna etmeyi amaçlayan bir dosyada yaptı.

Bu dosyada firma, anlaşmanın hem oyunculara hem de oyun şirketlerine fayda sağlayacağını ve on yıl boyunca Sony dahil olmak üzere rakiplerine "Call of Duty" oyunları sağlamak için FTC ile yasal olarak bağlayıcı bir onay kararnamesi imzalamayı teklif etti.

SONY’DEN TEPKİ GELMİŞTİ

Belirtilenlere göre FTC, Microsoft'un Call of Duty, World of Warcraft veya Overwatch gibi Activision yapımlarına olan erişimi kısıtlamasından ve bunu Sony gibi rakiplerine zarar vermek için kullanabileceğinden korkuyor.

Bilindiği üzere Sony, yeni satın alımın Call of Duty'nin Playstation varlığı konusunda büyük tehlikeler oluşturduğunu dile getirmişti. FTC'nin açıklamaları ise Sony'nin anlaşma ile ilgili itirazlarını yansıtıyor diyebiliriz. Ayrıca FTC Rekabet Bürosu direktörü Holly Vedova, bu endişelere kanıt olarak Microsoft'un yakın zamanda Bethesda'yı satın almasını örnek gösterdi. Starfield ve Redfall gibi yaklaşan Bethesda oyunlarının PlayStation sürümleri olmayacak.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından açılan davada, Microsoft'un, "rekabete zarar vermesinden" endişe ediliyor. FTC Rekabet Bürosu Direktörü Holly Vedova, yaptığı açıklamada, "Microsoft'un önde gelen bağımsız bir oyun stüdyosunun kontrolünü ele geçirmesini ve onu çok sayıda dinamik ve hızlı büyüyen oyun pazarındaki rekabete zarar vermek için kullanmasını engellemeye çalışıyoruz" diye konuşmuştu.

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