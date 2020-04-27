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On Numara çekiliş sonuçları 27 Nisan 2020 - Milli Piyango On Numara sonuç sorgula

27 Nisan On Numara sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 925. hafta çekilişi yapılan On Numara'nın 148.307,05 TL büyük ikramiye kazananların ikisi İzmir'den diğeri de Tekirdağ'dan çıktı. İşte, 27 Nisan 2020 On Numara çekiliş sonuçları...

On Numara çekiliş sonuçları 27 Nisan 2020

On Numara 27 Nisan sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Galatasaray Şubesi binasında yapılan 925. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklandı. Büyük ikramiye 3 kişiye isabet etti ve talihli kişiler 148.307,05 TL ikramiye kazandı. İşte, MPİ 27 Nisan On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

27 NİSAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

HABERTÜRK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULA

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 03, 09, 11, 14, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 45, 47, 49, 55, 59, 63, 70, 71, 72, 76 larak belirlendi.

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İZMİR / BALÇOVA - İZMİR / KARABAĞLAR - TEKİRDAĞ / ÇORLU

10 bilen kişi sayısı :3Kişi başına düşen ikramiye tutarı:148.307,05 TL
9 bilen kişi sayısı :93Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3.189,40 TL
8 bilen kişi sayısı :1.755Kişi başına düşen ikramiye tutarı:169,30 TL
7 bilen kişi sayısı :17.373Kişi başına düşen ikramiye tutarı:24,45 TL
6 bilen kişi sayısı :104.619Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,25 TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı :

170.821

Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3,30 TL

 

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

MPİ 20 NİSAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar  10 - 11 - 13 - 15 - 23 - 24 - 25 - 26 - 30 - 38 - 41 - 44 - 45 - 49 - 55 - 58 - 59 - 65 - 67 - 69 - 71 - 72 olarak belirlendi.

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / ÇANKAYA - İSTANBUL / KADIKÖY - İZMİR / KARABAĞLAR - MANİSA / SARIGÖL

10 bilen kişi sayısı :4Kişi başına düşen ikramiye tutarı:113.649,60 TL
9 bilen kişi sayısı :77Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3.936,70 TL
8 bilen kişi sayısı :1.568Kişi başına düşen ikramiye tutarı:193,25 TL
7 bilen kişi sayısı :16.154Kişi başına düşen ikramiye tutarı:26,70 TL
6 bilen kişi sayısı :100.174Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,55 TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı :

167.449

Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3,45 TL
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