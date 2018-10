On Numara çekilişi için geri sayım sürüyor. Milli Piyango İdaresi bu akşam On Numara'nın 843. hafta çekişini gerçekleştirecek. On Numara'da geçen hafta İzmir Karşıyaka'dan 10 bilen 1 kişi 324 bin 406 lira ikramiye kazandı. 9 bilen 102 kişi ise 2 bin 121 lira ikramiye kazandı. Peki On Numara'nın bu akşamki çekilişinde şanslı rakamlar neler olacak? On Numara çekilişi saat kaçta?

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

On Numara çekilişi her hafta Pazartesi günü Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştiriliyor. Çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden çekiliş saatinde canlı yayınlanacak olan On Numara çekilişinin sonuçları ikramiye bilgileri dahil genel olarak duyurulması yarım saati buluyor.

ON NUMARA'IN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI

1 - 2 - 3 - 21 - 27 - 29 - 30 - 42 - 43 - 45 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 63 - 64 - 71 - 72 - 73 - 74 - 78

10 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 324.406,20 TL 9 bilen kişi sayısı : 102 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.121,10 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.768 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 122,75 TL 7 bilen kişi sayısı : 16.745 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 24,70 TL 6 bilen kişi sayısı : 100.985 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,30 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı: 195.467 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2,85 TL

