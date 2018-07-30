On Numara 834. hafta çekilişi için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta 10 bilen 6 kişinin 53 bin 106 lira ikramiye sahibi olduğu On Numara çekilişi sonrası gözler bu hafta yapılacak On Numara çekilişine çevrildi. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenecek çekilişin saati, şan oyunu meraklıları tarfından araştırılıyor. Peki, On Numara çekilişi ne zaman yapılcak? İşte On Numara çekiliş saati - 30 Temmuz...

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

On Numara çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi - MPİ'nin Ankara Balgat'taki ofisinde gerçekleşecek. On Numara çekilişi saat 21.15'te MPİ'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak.

ON NUMARA SONUÇLARI - 23 TEMMUZ

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki bilgiye göre, çekilişte 9 bilen 89 kişi 2 bin 387 lira 10'ar kuruş, 8 bilen bin 590 kişi 133 lira 90'ar kuruş, 7 bilen 16 bin 143 kişi 25 lira 10'ar kuruş, 6 bilen 100 bin 314 kişi 4 lira 30'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 181 bin 240 kişi 3 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Bağıcılar, Muğla'nın Menteşe, Manisa'nın Turgutlu, Kars'ın Kağızman, Çanakkale'nin Merkez ilçelerinden ve KKTC'nin merkezinden yatırdıkları belirlendi.

Toplam 2 milyon 124 bin 250 lira 50 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 846 bin 511 lira 93 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 472 bin 55 lira 71 kuruş aktarıldı.

On Numara Sonuçları - 23 Temmuz:

3, 4, 7, 9, 10, 28, 32, 37, 42, 44, 49, 51, 52, 54, 59, 62, 65, 72, 73, 76, 77 ,80

10 bilen kişi sayısı : 6 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 53.106,35 TL 9 bilen kişi sayısı : 89 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.387,10 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.590 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 133,90 TL 7 bilen kişi sayısı : 16.143 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 25,10 TL 6 bilen kişi sayısı : 100.314 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,30 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı: 181.240 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,00 TL

ON NUMARA İLE İLGİLİ YASAKLAR

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ