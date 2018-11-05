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On Numara çekilişi ne zaman? MPİ 5 Kasım On Numara çekilişi saat kaçta? İşte cevabı...

On Numara çekilişi öncesi nefesler tutuldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından On Numara çekilişi her hafta Pazartesi günü gerçekleştiriliyor. Çekiliş öncesi en çok araştırılanlar arasında ise On Numara çekilişi ne zaman, saat kaçta? sorularının cevabı yer alıyor. İşte, MPİ On Numara çekilişi (5 Kasım) ile ilgili detaylar..

05.11.2018 - 12:41 | Güncelleme:

On Numara çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta olduğu gibi bu hafta da Pazartesi günü yapılacak. Bu akşam yapılacak çekilişle ilgili 5 Kasım On Numara çekilişi ne zaman? ve On Numara çekilişi saat kaçta? soruları öne çıkıyor. Peki; On Numara çekilişi ne zaman saat kaçta? İşte, MPİ On Numara çekilişi (5 Kasım) ile ilgili detaylar..

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? (5 KASIM)

On Numara çekilişi, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te yapılacak. MPİ'nin Ankara Balgat'taki binası çekiliş salonunda noter huzurunda yapılacak olan çekiliş MPİ'nin resmi internet sitesi üzerinden de canlı olarak yayınlanacak.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA - 29 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞİ

On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından geçtiğimiz hafta saat 21.15'te yapılan çekilişin hemen ardından belli oldu. Çekiliş her hafta olduğu gibi bu hafta da MPİ'nin Ankara Balgat'taki çekiliş salonunda gerçekleşti. Noter huzurunda yapılan çekiliş, MPİ'nin resmi internet sitesinden de canlı olarak yayınlandı.

İşte, MPİ On Numara sonuçları 29 Ekim: 44 - 67 - 8 - 38 - 46 - 26 - 58 - 10 - 27 - 45 - 35 - 48 - 1 - 77 - 39 - 22 - 60 - 53 - 61 - 70 - 73 - 79

On Numara oyununun geçtiğimiz haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 318 bin 195 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 847'nci hafta çekilişinde 9 bilen 103 kişi 2 bin 60 lira 15'er kuruş, 8 bilen bin 756 kişi 120 lira 95'er kuruş, 7 bilen 17 bin 467 kişi 23 lira 15'er kuruş, 6 bilen 105 bin 696 kişi 4 lira 5'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 176 bin 152 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu, Manisa'nın Turgutlu ilçesinden yatırdığı belirlendi.

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