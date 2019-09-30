On Numara çekilişi ne zaman, saat kaçta? MPİ 30 Eylül On Numara çekilişi

On Numara sonuçları bugün akşam yapılacak çekilişle açıklanacak. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi yapılacak 894. hafta çekilişi için hazırlıklar sürüyor. Peki, On Numara çekilişi ne zaman, saat kaçta çekilecek? On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, 30 Eylül On Numara çekilişi ile ilgili detaylar...

30 EYLÜL ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

On Numara çekilişi her hafta Pazartesi günü Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştiriliyor. Çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden çekiliş saatinde canlı yayınlanacak olan On Numara çekilişinin sonuçları yaklaşık 5 dakika içerisinde belli olacak. İkramiye bilgileri dahil genel olarak duyurulması ise en geç 21.40'ı buluyor.

MPİ 23 EYLÜL ON NUMARA SON ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12 - 18 - 19 - 21 - 26 - 32 - 42 - 43 - 50 - 51 - 58 - 59 - 66 - 68 - 71 - 77 - 80

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İZMİR / KARŞIYAKA



10 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 525.483,50 TL 9 bilen kişi sayısı : 120 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.919,50 TL 8 bilen kişi sayısı : 2.504 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 140,15 TL 7 bilen kişi sayısı : 23.177 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 21,55 TL 6 bilen kişi sayısı : 137.156 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,85 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 187.345 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,55 TL

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.