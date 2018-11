On Numara çekilişi saat kaçta? sorusunun cevabı On Numara tutuklunları tarafından araştıtrılıyor. Her hafta Pazartesi günü Milli Piyango idaresi tarafından yapılan On Numara çekilişi bu hafta saat kaçta çekilecek? İşte ayrıntılar....

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

On Numara çekilişi her hafta olduğu gibi bu hafta da Milli Piyango İdaresi - MPİ'nin Ankara Balgat'taki binası çekiliş salonunda gerçekleşecek. Saat 21.15'te başlayacak olan ve noter huzurunda gerçekleşecek çekiliş, MPİ'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak. Çekilişin hemen ardından 26 Kasım On Numara sonuçları belli olacak...

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara çekilişi Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından her hafta pazartesi günü saat 21.15'te yapılıyor. MPİ'nin Ankara Balgat'taki binasında noter huzurunda gerçekleşen çekiliş, MPİ'nin resmi internet sitesinden de canlı olarak yayınlanıyor. İşte On Numara'nın geçen haftaki (850. hafta) sonuçları...

04-08-12-14-16-17-19-23-31-32-35 36-37-38-41-42-51-54-57-63-64-73

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANTALYA / DÖŞEMEALTI - BURSA / GEMLİK - BURSA / NİLÜFER - İSTANBUL / FATİH - İSTANBUL / BAĞCILAR

10 bilen kişi sayısı : 5

9 bilen kişi sayısı : 109

8 bilen kişi sayısı : 2.092

7 bilen kişi sayısı : 20.917

6 bilen kişi sayısı : 126.259

Hiç bilmeyen kişi sayısı : 174.499



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 67.986,50 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.079,55 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 108,75 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 20,70 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,60 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,35 TL

