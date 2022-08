On Numara ne zaman, saat kaçta çekilecek? 19 Ağustos Cuma 2022 On numara büyük ikramiye ne kadar?

Çekiliş saatinin yaklaşmasıyla birlikte On Numara sonuçları da gündemdeki yerini aldı. On Numara çekilişine katılanlar, bilet sorgulama ekranını aratıyor. Peki, On Numara sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte On Numara çekilişi ile ilgili detaylar...

ON NUMARA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

On Numara çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Sonuçları bilet numarası ile sorgulama ekranından yapılacak.

ON NUMARA BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

On Numara büyük ikramiyesi 220 bin 5 liradır.

ON NUMARA NASIL OYNANIR, KURALLARI NELERDİR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

- Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

- Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

- Tek kolon ücreti 2 TL'dir.