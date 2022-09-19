On Numara'da heyecan dorukta. Çekiliş saatinin yaklaşmasıyla beraber On Numara sonuçları da gündemdeki yerini aldı. On Numara'da şansını deneyecek talihli adayları bilet sorgulama ekranını aratıyor. Peki, On Numara sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte On Numara çekilişi ile ilgili detaylar...