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        Haberler Bilgi Yaşam Son dakika: On Numara sonuçları açıklandı 16 Eylül 2024! On Numara sonuç sorgulama ekranı

        16 Eylül On Numara sonuçları açıklandı! On Numara sonuç sorgulama ekranı

        Haftanın ilk On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Binlerce kişinin şansını denediği On Numara çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda canlı yayında açıklandı. İşte 16 Eylül 2024 Pazartesi On Numara sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 20:09 Güncelleme: 16.09.2024 - 20:09
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        On Numara sonuçları açıklandı!
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        Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişinde kazandıran numaralar saat 20.00'de açıklandı. On Numara'da şansını deneyenler gözünü çekiliş sonuçlarına çevrildi. İşte 16 Eylül 2024 On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

        16 EYLÜL 2024 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

        ON NUMARA SORGULAMA EKRANI

        ON NUMARA NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

        Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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