On Numara çekiliş sonuçlarında geri sayım sona erdi. Bilindiği gibi Milli Piyango On Numara çekilişleri haftada 2 kez, Pazartesi ve Cuma akşamları saat 20.00'de gerçekleştirilmektedir. İşte 30 Aralık Cuma On Numara çekilişi hakkında tüm merak edilenler...

30 ARALIK 2022 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

3 - 13 - 16 - 24 - 28 - 31 - 33 - 34 - 38 - 49 - 52 - 55 57 - 58 - 60 - 63 - 66 - 67 - 73 - 74 - 76 - 78 - 79

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.