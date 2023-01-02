Pazartesi ve Cuma günlerinin şans oyunlarından biri olan On Numara heyecanı başladı! Şans oyunlarını seven ve oynayan vatandaşlar çekilişe saatler kala araştırmalarına hız verdi. İşte 2 Ocak 2023 On Numara hakkında merak edilenler...

2 OCAK 2023 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

On Numara çekilişleri haftada 2 kez, Pazartesi ve Cuma akşamları saat 20.00'de gerçekleştirilmektedir. Çekiliş CANLI olarak yapılmaktadır. Bugünün çekilişi tamamlandığında eşzamanlı olarak haberimizin içeriği güncellenecektir.

ON NUMARA SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA NASIL OYNANIR? Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibidir; Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.