On Numara sonuçları belli oldu... Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından On Numara çekilişi planlandığı şekilde her hafta olduğu gibi bu hafta da pazartesi günü gerçekleşti. Şans oyunu tutkunları 3 Aralık On Numara çekiliş sonuçlarını araştırıyor. İşte; MPİ On Numara sonuçları 3 Aralık Pazartesi...

ON NUMARA SONUÇLARI 3 Aralık

İşte, On Numara sonuçları 3 Aralık; 2 - 7 - 11- 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 27 - 30 - 34 - 38 - 39 - 47 - 48 - 51 - 52 - 61 - 63 - 66 - 77 - 78

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.

ON NUMARA GEÇEN HAFTA (26 KASIM) SONUÇLARI

On Numara 26 Kasım şanslı rakamları: 05 - 08 - 11 - 12 - 17 - 19 - 23 - 26 - 31 - 33 - 36 - 40 - 45 - 50 - 55 - 56 - 59 - 66 - 69 - 72 - 78 - 79

10 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 176.283,05 TL 9 bilen kişi sayısı : 101 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.327,90 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.931 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 122,05 TL 7 bilen kişi sayısı : 19.138 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 23,35 TL 6 bilen kişi sayısı : 116.753 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,05 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 189.795 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,20 TL

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