On Numara sonuçları, Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılacak çekilişin hemen ardından belli olacak. Çekilişe dakikalar kaldı. Büyük ikramiye hayali kuranlar MPİ tarafından yapılacak çekilişi heyecan içerisinde bekliyor. Peki; On Numara sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevabı...

ON NUMARA SONUÇLARI 19 KASIM

On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından saat 21.15'te yapılacak çekilişin hemen ardından belli olacak. Noter huzurunda yapılacak çekiliş Milli Piyango İdaresi MPİ'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak. Çekilişin hemen ardından MPİ On Numara sonuçları 19 Kasım belli olacak.

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından geçtiğimiz hafta 12 Kasım günü gerçekleştirilen On Numara çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. On Numara sonuçlarına göre ikramiye bilgileri şöyle:

10 bilen kişi sayısı : 2

9 bilen kişi sayısı : 123

8 bilen kişi sayısı : 2.094

7 bilen kişi sayısı : 19.853

6 bilen kişi sayısı : 117.426

Hiç bilmeyen kişi sayısı : 194.966



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 173.134,15 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.877,05 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 110,35 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 22,25 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,95 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,05 TL

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