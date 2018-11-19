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On Numara sonuçları birazdan! MPİ On Numara sonuçları sorgula 19 Kasım

On Numara sonuçları için nefesler tutuldu. Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılacak çekilişin hemen ardından On Numara sonuçları belli olacak. Büyük ikramiyeyi bekleyenler sonuçların açıklanmasını bekliyor. On Numara sonuçları 19 Kasım çekilişin hemen ardından belli olacak

19.11.2018 - 19:24 | Güncelleme:

On Numara sonuçları, Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılacak çekilişin hemen ardından belli olacak. Çekilişe dakikalar kaldı. Büyük ikramiye hayali kuranlar MPİ tarafından yapılacak çekilişi heyecan içerisinde bekliyor. Peki; On Numara sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevabı...

ON NUMARA SONUÇLARI 19 KASIM

On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından saat 21.15'te yapılacak çekilişin hemen ardından belli olacak. Noter huzurunda yapılacak çekiliş Milli Piyango İdaresi MPİ'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak. Çekilişin hemen ardından MPİ On Numara sonuçları 19 Kasım belli olacak.

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından geçtiğimiz hafta 12 Kasım günü gerçekleştirilen On Numara çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. On Numara sonuçlarına göre ikramiye bilgileri şöyle:

10 bilen kişi sayısı : 2
9 bilen kişi sayısı : 123
8 bilen kişi sayısı : 2.094
7 bilen kişi sayısı : 19.853
6 bilen kişi sayısı : 117.426
Hiç bilmeyen kişi sayısı : 194.966


Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 173.134,15 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.877,05 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 110,35 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 22,25 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,95 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,05 TL

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