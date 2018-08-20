On Numara sonuçları için nefesler tutuldu. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) gerçekleştirexeği 837. hafta On Numara çekilişinin ardından bu haftanın şanslı rakamları ve kazananları belli olacak. Geçen hafta Antalya Muratpaşa, Kastamonu Merkez, Samsun Havza ve Tekirdağ Süleymanpaşa olmak üzere 4 talhli 10 bilerek 79 bin 175 liralık ikramiyenin sahibi olmuştu. İşte On Numara'nın bu haftaki ve geçen haftaki çekilişine dair detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARı - 20 AĞUSTOS 2018

Milli Piyango İdaresi tarafından bu akşam saat 21.15'te gerçekleştirilecek On Numara çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanacak. Çekiliş sonuçlanır sonuçlanmaz detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

10 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 9 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 8 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 7 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 6 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** Hiç bilmeyen kişi sayısı: *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.



ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI: 3, 5, 14, 15, 18, 23, 26, 27, 31, 37, 38, 48, 50, 51, 55, 56, 58, 65, 67, 69, 75, 76

10 bilen kişi sayısı : 4 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 79.175,35 TL 9 bilen kişi sayısı : 102 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.070,30 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.603 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 132,20 TL 7 bilen kişi sayısı : 16.871 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 23,95 TL 6 bilen kişi sayısı : 103.578 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,05 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı: 171.251 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,20 TL

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