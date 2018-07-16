On Numara çekilişi Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bu akşam 832. kez gerçekleştirilecek. Çekilişle birlikte bu haftaki şanslı rakamlar ve ikramiye bilgileri de belli olacak. On Numara'da geçen hafta Aydın Çine ve İstanbul Kağıthane'den 2 kişi 10 bilerek, kişi başına 154 bin 802 lira ikramiye kazanmıştı. İşte On Numara'nın geçen haftaki ve bu akşamki çekişine dair detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI - 16 TEMMUZ 2018

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlacak On Numara çekiliş sonuçları belli olur olmaz ikramiye bilgileriyle birlikte haberimizde olacak.

10 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 9 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 8 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 7 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 6 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** Hiç bilmeyen kişi sayısı: *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 9 TEMMUZ 2018

9 Temmuz On Numara sonucu: 07 - 14 - 21 - 23 - 25 - 31 - 32 - 37 - 38 - 43 - 44 - 46 - 52 - 53 - 61 - 62 - 69 - 71 - 73 - 75 - 76 - 80

On Numara'nın bu haftaki çekilişinde büyük ikramiye 2'ye bölündü. 10 bilen 2 kişi büyük ikramiyenin sahibi olurken kişi başına 154 bin 802 lira düştü. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Aydın-Çine ve İstanbul-Kağıthane'den satın aldığı bildirildi.

ON NUMARA İLE İLGİLİ YASAKLAR

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.