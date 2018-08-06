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On Numara sonuçları - Milli Piyango (MPİ) 6 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları

On Numara sonuçları yapılan çekilişle birlikte belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) bu akşam 835. hafta çekilişinin yaptığı On Numara'da geçen hafta büyük ikramiye 10 bilen 4 kişi arasında paylaşılmıştı. İşte bu akşamki On Numara çekilişine dair detaylar...

06.08.2018 - 20:29 | Güncelleme:

On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. On Numara'da geçen hafta Bursa Yıldırım, İstanbul Sancaktepe, Manisa Akhisar ve Yozgat Sarıkaya'dan 10 bilen 4 talihli, kişi başına 78 bin 196 lira ikramiye kazanmıştı. Gözlerin çevrildiği bu akşamki On Numara çekilişinde sonuçlar belli oldu. On Numara'nın bu akşamki ve geçen haftaki çekilişine dair detaylar haberimizde.

ON NUMARA SONUÇLARI - 6 AĞUSTOS: 1 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 17 - 19 - 23 - 24 - 27 - 36 - 40 - 45 - 47 - 53 - 55 - 62 - 68 - 72 - 75

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te yapılan On Numara çekilişi, www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. On Numara sonuçlarına göre, ikramiye bilgileri belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

10 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***
9 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***
8 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***
7 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***
6 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***
Hiç bilmeyen kişi sayısı: *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

 

ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 30 TEMMUZ 2018

08 - 11 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 25 - 28 - 30 - 34 - 39 - 40 - 43 - 48 - 53 - 59 - 64 - 66 - 67 - 71 - 79

On Numara'nın bu haftaki çekiliş sonuçlarına göre 10 bilen 4 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Kişi başu 79 bin 196 lira kazandı. Öte yandan 9 bilen 88 kişi 2 bin 370 lira 25'er kuruş, 8 bilen bin 701 kişi 122 lira 95'er kuruş, 7 bilen 16 bin 840 kişi 23 lira 70'er kuruş, 6 bilen 103 bin 855 kişi 4'er lira, hiç bilmeyen 168 bin 809 kişi ise 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

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