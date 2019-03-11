On Numara çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. On Numara'nın bu akşam 866. hafta çekilişi yapılacak ve şanslı rakamlara göre, haftanın talihlileri belli olacak. On Numara'da geçen hafta 10 bilen Erzurum Yakutiye, Hatay Antakya ve İzmir Balçova'dan 3 kişi, 115 bin 762'er lira ikramiye kazandı. 11 Mart On Numara sonuçlarına dair detaylar haberimizde.

ON NUMARA SONUÇLARI - 11 MART 2019

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek On Numara çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanacak. On Numara sonuçları ve ikramiye bilgileri belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI: 01 - 09 - 10 - 13 - 14 - 20 - 24 - 27 - 28 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 - 51 - 56 - 58 - 63 - 70 - 72 - 73 - 75

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ERZURUM / YAKUTİYE - HATAY / ANTAKYA - İZMİR / BALÇOVA