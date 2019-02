On Numara Sonuçları! MPİ 11 Şubat On Numara sonuç sorgulama ekranı

MPİ On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 11 Şubat 2019 tarihli On Numara sonuçları vatandaşlar tarafından merak konusu olmuştu. Ankara'nın Balgat ilçesinde bulunan Milli Piyango İdaresi binasında noter huzurunda çekilişi yapılan On Numara'da 10 bilen 5 kişi 68.484,95 TL değerindeki para ödülünün sahibi oldu. İşte kazandıran numaralar...

ON NUMARA SONUÇLARI! 11 ŞUBAT 2019 MPİ

01-05-07-13-16-17-25-27-29-30-37

39-40-42-45-62-67-68-69-74-75-78

10 bilen 5 kişi, Adana Seyhan, Bursa Karacabey, İstanbul Zeytinburnu, İstanbul Kartal ve Samsun'un Kavak ilçelerinde yaşayan vatandaşlar 68.484,95 TL değerindeki büyük ikramiyenin sahibi oldu.

9 bilen 98 kişi ise, 2.329,50 TL alırken, 8 bilen 1.640 kişi, 139,50 TL aldı.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.