On Numara çekilişi bu hafta 884. hafta için yapılacak. On Numara'da geçen hafta 10 bilen Ankara Çankaya'dan bir kişi 336 bin 226 liralık ikramiyenin sahibi oldu. On Numara'da 1 ile 80 arasındaki numaralı toplardan 22 tane şanlı rakam belirleniyor. Kuponunda aynı kolonda 10 bilen talihliler büyük ikramiyeyi kazanıyor. 15 Temmuz On Numara çekilişine dair detaylar haberimizde.

ON NUMARA SONUÇLARI - 15 TEMMUZ

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek On Numara çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanacak. On Numara sonuçları belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

BİR ÖNCEKİ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 8 TEMMUZ

01 - 02 - 06 - 09 - 10 - 12 - 15 - 23 - 30 - 32 - 44 - 46 - 47 - 52 - 61 - 69 - 72 - 75 - 76 - 78 - 79 - 80