On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. On Numara'nın bu akşam Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından 861.çekilişi yapıldı ve şanslı numaralar belirlendi. Geçtiğimiz hafta 10 bilen çıkmadı ve 341 bin 680 liralık büyük ikramiye devredildi. 10 numarayı bilen büyük ikramiyenin sahibi oldu. İşte 4 Şubat 2019 Pazartesi On Numara sonuçlarına dair detaylar

ON NUMARA SONUÇLARI- 4 ŞUBAT 2019:

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Sonuçlar birazdan haber sayfamızda...

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA SONUÇLARI - 28 OCAK 2019: 2 - 4 - 5 - 8 - 10 - 19 - 23 - 33 - 34 - 36 - 45 - 48 - 49 - 53 - 54 - 58 - 59 - 61 - 62 - 69 - 78 - 79

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. On Numara sonuçlarına göre bu akşam 10 bilen çıkmadı ve 341 bin 680 liralık büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. On Numara'nın diğer ikramiye bilgileri ise şöyle: