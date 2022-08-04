Ön ödemeli satışta teslim süresi uzatıldı 0:00 / 0:00

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Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı 'Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu yönetmeliğin 10. maddesinin birinci fıkrası "Ön ödemeli konutun sözleşmede taahhüt edilen süre içinde tüketiciye teslim edilmesi zorunludur. Bu süre her halükarda sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçemez” şeklinde değiştirildi.

Böylece ön ödemeli konut satışında, satış tarihinden itibaren satıcıya uygulanan zorunlu teslimat süresi 36 aydan 48 aya yükseltilmiş oldu.

Fotoğraf: AA