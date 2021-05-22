"On Yılda Yarışma Fotoğrafları Seçkisi" meraklılarıyla buluştu

AA

Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen "Geleneksel Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması"nın fotoğraf arşivini özetleyen "On Yılda Yarışma Fotoğrafları Seçkisi" sergisi açıldı.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen serginin açılış konuşmasını yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, bu yılki yarışmanın jüri toplantısında 10 yıllık süreçteki fotoğrafların özetinin çıkarılmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Sergiyle aynı adı taşıyan kataloğun bu şekilde ortaya çıktığına değinen Arısoy, "Kataloğa bakınca gerçekten Zeytinburnu'nun geçmişten günümüze 10 yıllık gelişim ve değişim sürecini net bir şekilde görme şansım oldu. Zeytinburnu'nda şu an var olan, olmayan, değişen tüm detayları görme imkanına sahip oluyorsunuz." dedi.

- "Kültür ve sanatla marka olmuş bir ilçeyiz"

Bir kültür sanat etkinliğinde onuncu yıla ulaşmanın o etkinlik için önem arz ettiğine işaret eden Arısoy, 10 yılda oluşturulan görsel hafızanın özetinin Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde bir sergi olarak sanatseverlerle buluştuğunu kaydetti.

Başkan Arısoy, "Zeytinburnu’muzun ülkemizde markalaşması, bir kimliğe sahip olması ve bilinen bir ilçe olmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi de bu tarz işlere verdiğimiz önemden kaynaklanmaktadır. Geçtiğimiz 10 yıl boyunca binlerce fotoğraf sanatçısı Zeytinburnu'nun her sokağını dolaştı. Artık onların ve birçok sanatseverin hafızasındayız." değerlendirmesini yaptı.

Zeytinburnu'nun sokaklarını, meydanlarını, caddelerini ve insanlarını sanatçı gözüyle gösteren serginin açılışına AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ve Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney de katıldı.

Yarışmanın arşivinden bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan sergi, 21 Haziran'a kadar hafta içi 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.