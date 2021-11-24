Onana, 298 gün sonra görev yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5´inci maçında Beşiktaş sahasında Ajax´ı konuk etti. Hollanda ekibinde karşılaşmaya 11´de başlayan Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, 298 gün sonra Ajax formasıyla bir karşılaşmada görev aldı.

Ajax'ın Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, yasaklı bir madde kullandığı gerekçesiyle futboldan 12 ay men edilmişti. Yasaklı maddeyi bilerek kullanmadığı yönünde karara itiraz eden Onana´nın cezası 9 aya indirilmişti. 31 Ocak 2012 tarihinden itibaren cezalı olan Onana, 298 gün sonra bir karşılaşmada görev yaptı. 31 Ocak´ta oynanan AZ Alkmaar karşılaşmasına 90 dakika görev yapan Onana, sonrasında cezası sebebiyle sezonun geri kalanında forma giyememişti. 3 Kasım itibariyle cezası sona eren Kamerunlu kaleci, ligde Go Ahead Eagles ve Waalwijk maçlarında kadroda yer alsa da görev yapmamıştı. Onana, yaklaşık 9.5 aylık sürenin ardında ilk kez formasını terletmiş oldu.