Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Onarılan 'Bakireler Tapınağı'na zarar verdiler

Maltepe'de bulunan ve yapımı 1953 yılına dayanan Bakireler Tapınağı ya da diğer adıyla Bakireler Anıtı, ilk yapıldığında kıyıdan 50 metre uzaklıkta denizin açıklarındaydı. Tapınak, denizin doldurulması ile günümüzde otopark alanı içerisinde kaldı. Bir kaç ay önce restorasyon çalışması yapılan anıt, altında yakılan ateş ve yapılan mangallar nedeniyle zarar gördü. Yok olma tehlikesi nedeniyle çevrelediler tepki gösterirken Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Mimar Serhat Şahin "Bu bir kent hafızası. Çünkü neredeyse tırnak içinde söylüyorum 'Maltepe'nin Kız Kulesi' gibi bir şey. Maalesef bakımsız ve terk edilmiş vaziyette kaderini bekliyor" dedi

ABONE OL
DHA
  • Onarılan 'Bakireler Tapınağı'na zarar verdiler

    Osmanlı Hava Kuvvetleri'nin kurucusu Süreyya İlmen tarafından 1953 yılında, kıyıdan 50 metre uzaklıkta yaptırılan Bakireler Anıtı, sahile dolgu yapılması nedeniyle karada kaldı. DHA'nın haberine göre geçmişte Süreyya Plajı'ndan yüzerek anıta çıkanların, kubbesi altında güneşlendiği anıtta, bir kaç ay önce restorasyon çalışması yapıldı.

     
  • Onarılan 'Bakireler Tapınağı'na zarar verdiler

    Anıt, şimdilerde otopark alanı içerisinde, bakımsız bir halde kaderine terkedildi. Isınmak için ateş yakılan, mangal yapılan, boyaları dökülen ve sütunları isle kaplanmış anıtın, kubbesi de tahrip edilmiş durumda.
  • Onarılan 'Bakireler Tapınağı'na zarar verdiler

    Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Mimar Serhat Şahin, "Maltepe'nin Kız Kulesi" olarak ifade ettiği anıt için yetkililerin bir an önce çalışma başlatılması gerektiğini söyledi. Anıtın kaderine terkedilmiş haline tepki gösteren ilçe sakinleri, en kısa sürede bakımının yapılmasını istedi. 
  • Onarılan 'Bakireler Tapınağı'na zarar verdiler

    "MALTEPE'NİN KIZ KULESİ"

    Bakireler Anıtı'nın tarihi ve yapısı hakkında bilgi veren Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Mimar Serhat Şahin, "Bakireler Anıtı yapıldığı yıllara göre sembolik amaçlı yapılmıştır. Önemli bir anıttı, İstanbul'un simgelerindendi. 1953 yılında Osmanlı Hava Kuvvetleri'nin kurucusu Süreyya İlmen Paşa tarafından yaptırılmıştır. Kendisi Maltepe aşığı bir kişiydi.
  • Onarılan 'Bakireler Tapınağı'na zarar verdiler

    Maltepe´ye nasıl bir faydamız olabilir diye düşünmüş, 300 metre uzunluğunda İstanbulluların kullanması adına bir plaj yapılmış. Bu plajın simgesi Bakireler Anıtı olmuş. Kolonlar üzerinde 4-6 metre yüksekliğinde kubbeli bir yapı. Yunan mitolojisine de bir gönderme yapılmış.
  • Onarılan 'Bakireler Tapınağı'na zarar verdiler

    Yunan mitolojisinde evlenmek isteyen genç kızlar bu anıta gidip dua ederlermiş. Süreyya Paşa bunu gönderme amaçlı yapmış. İçerisine de bir Venüs anıtı koyulmuş. Bu bir kent hafızası çünkü, neredeyse tırnak içinde söylüyorum Maltepe'nin Kız Kulesi gibi bir şey. Bu kent hafızaları tekrar hayata geçirilmeli" diye konuştu.
  • Onarılan 'Bakireler Tapınağı'na zarar verdiler

    "BAKIMSIZ HALDE KADERİNİ BEKLİYOR"

    Şahin, Bakireler Anıtı'nın bir kent hafızası olduğuna dikkat çekerek, "Yılların getirdiği göç ve kentin 'planlı' adıyla plansız gelişmesi sonucunda Bakireler Anıtı kaldırılmış. Özgün yerinden kaldırılarak yol altında kalmış. Şu an bir süpermarketin otoparkında anıt duruyor.
  • Onarılan 'Bakireler Tapınağı'na zarar verdiler

    Maalesef bakımsız ve terk edilmiş vaziyette kaderini bekliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir müdahale yapacağını söyledi. Umarım yakın bir zaman içerisinde, şu an olduğu yerden daha özgün bir yerde olur. Belki ileride suni bir dolgu yapılarak, denizin içerisinde bir yerleşim yapılabilir" dedi.
  • Onarılan 'Bakireler Tapınağı'na zarar verdiler

    "HALA BAKIMI YAPILMADI, ÜZÜLÜYORUM"

    Semt sakinlerinden Hüseyin Demirtaş, anıtın bakımı için yetkililerin adım atması gerektiğini söyleyerek, "Çok eski bir anıt. 1968 yılında burada yüzüyordum. Buralar hep denizdi. Oradan yüzerek anıta kadar gider, dinlenirdik. Hala bakımı yapılmadı, gecikti. Hoş bir durum değil. Bir an önce aslına uygun restore edilmesi lazım. Ben sanat tarihi bölümü okudum, bu duruma üzülüyorum" dedi.
  • Onarılan 'Bakireler Tapınağı'na zarar verdiler

    "ÇEVRE DÜZENLEMESİNDEN SONRA BU DURUMA GELDİ"

    Anıtın bilgilendirici tabelalarla korunması gerektiğini belirten Sadık Akgün, ise "Bu durumunda kalmasını doğru bulmuyorum, o tarihi bir simge. Korunması gerekiyor. Bizim çocukluğumuz burada geçti. Denizin içerisindeydi, çevre düzenlemesinden sonra bu duruma geldi.
  • Onarılan 'Bakireler Tapınağı'na zarar verdiler

    Belediye onu muhafaza edip korumalı. Tarihi geçmişini belirten bir tabela koyulmalı. Maalesef sanata Türkiye'de önem verilmiyor, korunmuyor" şeklinde konuştu. Şahin Serpici, "Bu anıt çok eski. Üzerinde bir bilgilendirici bir yazı yazılmalı. Tarihi eserlere kimse bakmıyor" dedi.
  • Onarılan 'Bakireler Tapınağı'na zarar verdiler

    MALTEPE BELEDİYESİ BAŞKANI: YENİDEN DÜZENLİYORUZ

    Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 14 Kasım'da sosyal medya hesabından anıtla ilgili "Bakireler Tapınağı'nın hem sağ hem sol tarafını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda yeniden düzenliyoruz. Halkımızın çok rahat gezebileceği, sohbet edebileceği, çocukların parkta oynayabileceği bir alana dönüştürüyoruz" paylaşımı yapmıştı.
  • Onarılan 'Bakireler Tapınağı'na zarar verdiler

    Paylaşımda anıtın çevresinde paravanlar olduğu görülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise anıtla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
  • Onarılan 'Bakireler Tapınağı'na zarar verdiler

    ANITIN TARİHTEÇİ

    Maltepe´de, Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan Bakireler Anıtı, 1953 yılında Süreyya İlmen tarafından yaptırıldı. İlk yapıldığında kıyıdan 50 metre uzaklıkta olan yapı, denizin doldurulması ile bugün karada yer almaktadır. Günümüzde Maltepe Belediyesi´nin logosunda kullanılmaktadır.
  • Onarılan 'Bakireler Tapınağı'na zarar verdiler

    Maltepe ilçesindeki Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi de bu tapınaktan esinlenerek yapılmıştır. Eski Yunan mitolojisinde evlenmek isteyen genç kızların ziyaret ettikleri Bakireler Tapınağı; 3 metre çapında, 6 direk üzerine oturtulmuş bir kubbeden oluşmaktadır. İlk zamanlarında anıtın içinde bulunan Venüs heykeli kayıptır.

     

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.