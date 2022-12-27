Yunan mitolojisinde evlenmek isteyen genç kızlar bu anıta gidip dua ederlermiş. Süreyya Paşa bunu gönderme amaçlı yapmış. İçerisine de bir Venüs anıtı koyulmuş. Bu bir kent hafızası çünkü, neredeyse tırnak içinde söylüyorum Maltepe'nin Kız Kulesi gibi bir şey. Bu kent hafızaları tekrar hayata geçirilmeli" diye konuştu.