"Onaylı Randevu Sistemi" hastaların doktorlara erişimini kolaylaştırdı

Şahin, AA muhabirine, önceden hastanelerden randevu alıp da muayeneye gelmeyen kişilerin oluşturduğu yoğunluğun sistem sayesinde azaldığını dile getirdi.

Beytullah Şahin, "Sırada bekleyen vatandaşlarımızın, gelmeyenlerin boşluğunu doldurması hastanelerde verimliliği artırarak, hizmete erişimini kolaylaştırmış oldu. Bu sistemle hastaların hekimlere erişimi daha da kolaylaştı. Bazı branşlarda yoğunluk olsa da genel anlamda ilimizde randevu sorununu çözmüş olduk" dedi.

GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİNDE OLUMLU ETKİLERİ GÖRÜLDÜ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bin 875 yatak kapasitesi ve 638 bin metrekare kapalı alanıyla en büyük hastanelerinden biri olan ve günde yaklaşık 11 bin hastanın muayene edildiği Gaziantep Şehir Hastanesinde, "Onaylı Randevu Sistemi" sayesinde hastaların randevu talebinde düşüş yaşandı.