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Onazi boş durmuyor

Bireysel çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Onazi, Haluk Ulusoy Tesisleri'ne gelerek sahanın çimlerini biçti

Denizlispor haberleri

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, koronavirüs salgını nedeniyle maçlara ara verilmesinin ardından boş durmuyor.
Bireysel çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Onazi, Haluk Ulusoy Tesisleri'ne gelerek sahanın çimlerini biçti.

Zaman zaman sosyal mesafeyi koruyarak tesislere geldiğini ifade eden deneyimli futbolcu, "Karantinada 5'inci iş günüm. Futbol sahasını hazırlıyorum. Çünkü oynamayı özlüyorum" açıklamasını yaptı. Onazi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Devre arasında Trabzonspor'dan transfer edilen orta saha oyuncusu yeşil-siyahlılarda 6 lig maçında forma giyerken, 1 de asist yaptı.

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