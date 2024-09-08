Önce 2 kadını sonra kendini vurdu: Cinayetin nedeni ayrılık çıktı

Olay günü de Çetin G'nin H.G. ile konuşmak için servisten indikten sonra önüne geldiği, onu barışmaya ikna edemeyince tartışma çıktığı, Çetin G'nin de tabancasını çıkartıp önce araya giren Gözüala'yı daha sonra da H.G'yi vurduğu öne sürüldü.