Dereceye girenler belli oldu

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Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Önce Adalet Önce İnsan' temalı kısa film yarışmasının sonuçları belli oldu. Muhammed Furkan Daşbilek 'Bir Nehir Kıyısında' ile birinciliği elde etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, adalet, vicdan, hukukun üstünlüğü, insan hakları gibi kavramların sinemanın özgün diliyle ortaya konulması amacıyla düzenlenen kısa film yarışmasında 56 eser, seçici kurul tarafından belirlendi.

Başkanlığını yönetmen Derviş Zaim'in yaptığı seçici kurulda dereceye girenler, yazar - senarist İsmail Kılıçarslan, yönetmen Murat Çeri, yazar Mustafa Çiftci ve yazar - senarist Tarık Tufan'ın oy birliğiyle seçildi.

Abdullah Şahin'in yönetmenliğini üstlendiği'Hemnefes'in ikinci olduğu yarışmada, üçüncülüğü ise Raşit Algül'ün yönettiği'Ronaldo' filmi aldı. Değerlendirmede ayrıca Enis Manaz'ın yönetmenliğini yaptığı "Abella'nın Yolculuğu" ile Meryem Sena Metin'in yönettiği 'Son Görülme' filmlerine de Jüri Özel Ödülü verilmesi kararı alındı. Yarışmada birinciye 50 bin, ikinciye 40 bin, üçüncüye ise 30 bin lira ödül verilecek tören tarihi, gelecek günlerde duyurulacak.