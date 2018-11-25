Kaza, akşam saatlerinde Bakırköy Yeşilyurt Mahallesindeki Feneryolu Caddesi ile Gazi Evrenos Caddesinin kesiştiği yerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazievrenos Caddesi istikametinde seyir halindeki sürücü kimliği alınamayan otomobil, sürücünün kontrolünden çıktı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil kaldırımdaki ağacı biçerek, duvar üzerinden apartmanın bahçesine uçtu. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Yara almadan kurtulan kadın sürücü, tedbir amaçlı önce hastaneye daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan kazayı gören apartman ve mahalle sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemezken, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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