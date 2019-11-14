ABD'de yıllardır yaşanan okul saldırılarının bir benzeri Rusya'da yaşandı.
Rusya'nın doğusundaki Blagoveşçensk kentinde bulunan Amur Meslek Yüksek Okulu'nda okuyan 19 yaşındaki Daniil Zasorin adlı öğrenci, avcı tüfeğiyle okulu bastı.Zasorin'in yaraladığı 4 öğrenciden birisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Silah seslerini duyan bir trafik polisi binaya girerek Zasorin'e ateş açtı. Ardından genç saldırganın silahıyla intihar ettiği açıklandı.Amur Bölgesi Valisi Vasily Orlov olayla ilgili yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden öğrencinin yakınlarına başsağlığı dileyerek, olayla ilgili soruşturmayı takip edeceğini söyledi.
Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi de olayla ilgili soruşturma başlattı.
ÖĞRETMEN SINIFTAN ATTI
Yerel basına konuşan sınıf arkadaşları, sabah derse giren öğretmenlerden birisinin Zasorin'i 'uygunsuz davranışları' nedeniyle iki kez sınıftan kovduğunu söyledi.
Sınıftan çıkan Zasorin'in bir süre sonra silahla geri döndüğü belirtiliyor.
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