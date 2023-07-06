Önce ata eziyet etti, sonra gazetecileri tehdit etti Eskişehir'de bir atı minibüsün arkasına bağlayıp eziyet eden sürücü, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. O esnada soru soran gazetecileri, "Sana eziyet edeceğim" diyerek tehdit etti.

Eskişehir’de bir atı minibüsün arkasına bağlayıp koşturduğu gerekçesiyle hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildiği esnada gazetecileri “Sana eziyet edeceğim” diyerek tehdit etti.

Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Balsu Bulvarı’nda bir önceki gün cep telefonu ile kaydedilen görüntüler hakkında dün Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 40 derece sıcağın altında minibüsün arkasına iple bağladığı atı koşturan şahıs hakkında verilen gözaltı kararının ardından İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmaların devam ettiği esnada karakola gelerek teslim olan minibüs sürücüsü Murat Y.(42) gözaltına alındı.

"SANA EZİYET EDECEĞİM"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Y., gazetecileri tehdit etti. Ata eziyet etmesine yönelik sorulara yüzünü elleriyle gizleyerek cevap veren Murat Y., “Sana eziyet edeceğim. Allah görüyor yukarıda. Hayvana eziyet olur mu hiç. Öbür tarafta nasıl hesabını vereceğiz?” dedi.