Once Caldas - Boyaca Chico maçı rakamları

Once Caldas ve Boyaca Chico, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Kolombiya Primera A Clausura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 02:00. Maç öncesi Once Caldas 13 puanla 2. sırada, Boyaca Chico 5 puanla 13. sırada bulunuyor. Once Caldas son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Boyaca Chico, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 473 kodlu maçı oynayanlar; Once Caldas galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 3.30, Boyaca Chico galibiyet oranı 6.00.

Once Caldas son hafta oynanan Santa Fe maçında 2-0 yenildi.

Boyaca Chico ise Patriotas maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Once Caldas, 5 gol attı ve 2 gol yedi.

Boyaca Chico ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Boyaca Chico, 2 gol atarken 5 gol yedi.

