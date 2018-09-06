Once Caldas - Deportivo Cali karşılaşma önü

Once Caldas ve Deportivo Cali, 07 Eylül 2018 Cuma günü Kolombiya Primera A Clausura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 02:00. 17 puanlı Once Caldas 3. sırada bulunuyor, Deportivo Cali 12 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Once Caldas, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Deportivo Cali, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 511. İddaa'da Once Caldas kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Deportivo Cali kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Once Caldas önceki hafta Deportivo Cali mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Deportivo Cali, Deportivo Pereira karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Once Caldas, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Once Caldas, kendi sahasında 8 gol attı, 3 gol yedi.

Deportivo Cali, dış sahada 0 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Deportivo Cali 2 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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