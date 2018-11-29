Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı

Kaza, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde 20 Ağustos’ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Hakan P. idaresindeki otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan 1 çocuk annesi 23 yaşındaki Buse Erişci’ye çarpmış, kazada ağır yaralanan genç kadın tedavi altına alındığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Kazayla ilgili mahkeme süreci devam ederken genç kadının hayatını kaybettiği kazayla ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Hakan P. idaresindeki otomobilin, bölünmüş yolda yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadına çarptığı ve üzerinden geçtiği görülüyor.

Kaza sonrası tutulan raporlarda kadının alkollü olduğu belirlendi. Bilirkişi raporunda ise kadının aslı kusurlu gösterildiği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ