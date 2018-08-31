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Bir hırsız apartmana nasıl giriyor
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Önce dinleyip emin oldu, sonra soydu

İstanbul Kağıthane'de sabah saat 05.48'de ayakkabı çalmak için bir apartmana CD benzeri bir cisimle kapı kilidini açarak giren hırsız, kamera görüntüsüne yansıdı. Hırsızın, apartmana girmeden önce 1.5 dakika apartmandaki sesi dinleyip emin olduktan sonra soğukkanlı biçimde apartmana girdiği görüldü. Hırsız, 3 yeni spor ayakkabı ve 1 sandaleti çalarak olay yerinden kaçtı

31.08.2018 - 15:38 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle hırsızlık olaylarında artış yaşanmaya başladı. İstanbul Kağıthane Gültepe'deki Harmantepe Mahallesi, Tarım Sokak'ta 27 Ağustos Pazartesi günü yaşanan hırsızlık olayı apartmanın içindeki ve dışındaki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, son derece soğukkanlı biçimde sabah saat 05.48'de apartmanın önüne gelen hırsız bir süre apartmanın girişinde bekleyip çevreyi kol açan etti.

1.5 DAKİKA APARTMANIN SESİNİ DİNLEDİ
Apartmanın merdivenlerine oturan ve cep telefonunu eline alıp çevirmeye başlayan hırsız, yaklaşık 1.5 dakika sessizce apartmandan herhangi bir ses gelip gelmediğini dinleyip herkesin uyuduğundan emin olduktan sonra cebinden küçük bir bilgisayar CD'sine benzeyen cisimle apartmanın kapısını tek hamlede açarak içeri girdi.

 

AYNI SOKAKTA BİRÇOK AYAKKABI ÇALDI
Apartmanın içine girdikten sonra ise hırsız, bir dairenin önünde duran 3 yeni spor ayakkabı ile bir sandaleti saniyeler içerisinde yanında getirdiği büyük bir poşetin içine koyduktan sonra saat 05.58'de apartmandan ayrıldı.
Ayakkabıları çalınan ailenin hırsızı polis merkezine şikâyet edeceği öğrenildi. Hırsızlık olayına ilişkin görüntüleri bizimle paylaşan HABERTURK.COM takipçileri, "Evimizin içinde korkarak yatıyoruz. Bunu yayınlarsanız herkes görür ve tedbir alır. Aynı gece bizim sokağımızda birçok komşumuzun ayakkabıları çalındı" dedi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 24 dakika önce
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