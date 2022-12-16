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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Önce Dünya Kupası sonra imza! Tüm dünya Lionel Messi transferini konuşuyor

İspanyol basını, Lionel Messi'nin önümüzdeki yaz Barcelona'ya geri dönebileceğini yazdı. Evinden gözü yaşlı ayrılan Lionel Messi eski kulübü ile tekrardan imza atmaya çok yakın!

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    Lionel Messi'nin transfer haberleri tüm dünya basınında manşetleri süslüyor. 
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    LİONEL MESSİ KARİYER RAKAMLARI

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