SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
gurbetçi
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Önce fenerle kontrol ettiler, sonra lastiklerini patlattılar...

Türkiye'ye yaz tatiline gelen bir gurbetçi aile Edirne'nin Keşan ilçesinde dinlenmek için girdikleri benzin istasyonunda saldırıya uğradı. Uyumak için mola veren gurbetçi aile takip edildiklerinden habersizdi. Önce aracın lastikleri patlatıldı, ardından saldırgan elindeki demir bilye ile aracın camını kırıp uyuyan kadının boynundaki çantayı alıp kaçtı. Olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Çantasının gasp edilmesi sırasında boynu kesilen kadın yaralanırken polis gaspçıların yakalanması için çalışma başlattı.

02.08.2018 - 11:09 | Güncelleme:

Habertürk muhabiri Hüseyin Şentürk'ün haberine göre yaz tatili ve yakınlarını ziyaret için Türkiye'ye gelen gurbetçi aileler, otomobilleriyle binlerce kilometre yol aldıktan sonra Türkiye'ye giriş yapıyor. Yorgun ve bitkin durumda yurda giriş yapan aileler dinlenmek için ilk gördükleri benzin istasyonu, park alanı gibi yerlerde mola veriyor. Ancak bazı gaspçılar bu durumu fırsat bilerek sınır kapılarından geçiş yapan gurbetçi ailelerin araçlarını takibe alıyor.



LASTİKLERİNİ KESTİLER
Edirne'de 27 Temmuz günü araçlarıyla yurda giriş yapan iki gurbetçi aile takip edildiklerinden habersiz Keşan'da ilk gördükleri akaryakıt istasyonunda dinlenmek için durdular. Aileler araçlarını bir kenara çekip içinde uykuya daldılar. Onları takip eden gaspçılar ise bir köşede bekledikten sonra saatler 01.58'i gösterdiğinde harekete geçti. Lüks bir araçla gelen zanlılar gurbetçilerin uyuduğu aracın yanında durdu. Zanlılardan biri direksiyon başında aracı harekete hazır halde bekletirken biri önce fenerle ailenin uyuyup uyumadığını ve araçta çalınabilecek eşyaları araştırdı. Ardından bıçakla gurbetçi ailenin aracının lastiklerini kesti.



SADECE 10 SANİYE SÜRDÜ
Zanlılardan biri daha araçtan inip elinde tutuğu demir bilyeleri atarak camı kırdı. Saldırgan kırılan camdan içeriye doğru girip gurbetçi kadının boynunda takılı çantayı çekip aldı. Bu sırada gaspçının çekiştirip zorla aldığı çantanın ipi gurbetçi kadının boynunu keserek yaralanmasına neden oldu. Yorgun ve bitkin düşmüş halde uyuyan gurbetçiler ne olduğunu bile anlamadan gaspçılar geldikleri gibi kaçtı. Saldırganların gurbetçi ailenin içinde bulunduğu aracın camının kırması ve kadının boynundaki çantayı alıp kaçması sadece 10 saniye sürdü.



PLAKA TESPİT EDİLEMEDİ
Olayın şokunu atlatmaya çalışan gurbetçi aile cep telefonuyla polisten yardım istedi. Saldırının yaşandığı benzin istasyonuna giden güvenlik güçleri kamera kayıtlarına göre plakası tespit edilemeyen araçta 3 saldırganın kaçtığını belirledi. Gaspçıların yakalanabilmesi için çalışmalar sürerken boynundan hafif yaralanan gurbetçi kadın ve eşi şikayetçi oldu.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 6
  • Misafir 31 dakika önce
    işte insanımız bu hale geldi,acil çözüm gelmesi lazım
  • Misafir 38 dakika önce
    kac tane ulke geçiyorsun birşey olmuyor guvendigim, turkiyemde . lutfen emniyet bu işi hemen çözsün.
  • Misafir 46 dakika önce
    türkiye çok güzel gelsenize
Tüm yorumları göster(6)
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X