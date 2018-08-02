Habertürk muhabiri Hüseyin Şentürk'ün haberine göre yaz tatili ve yakınlarını ziyaret için Türkiye'ye gelen gurbetçi aileler, otomobilleriyle binlerce kilometre yol aldıktan sonra Türkiye'ye giriş yapıyor. Yorgun ve bitkin durumda yurda giriş yapan aileler dinlenmek için ilk gördükleri benzin istasyonu, park alanı gibi yerlerde mola veriyor. Ancak bazı gaspçılar bu durumu fırsat bilerek sınır kapılarından geçiş yapan gurbetçi ailelerin araçlarını takibe alıyor.

Edirne 'de 27 Temmuz günü araçlarıyla yurda giriş yapan iki gurbetçi aile takip edildiklerinden habersiz Keşan'da ilk gördükleri akaryakıt istasyonunda dinlenmek için durdular. Aileler araçlarını bir kenara çekip içinde uykuya daldılar. Onları takip eden gaspçılar ise bir köşede bekledikten sonra saatler 01.58'i gösterdiğinde harekete geçti. Lüks bir araçla gelen zanlılar gurbetçilerin uyuduğu aracın yanında durdu. Zanlılardan biri direksiyon başında aracı harekete hazır halde bekletirken biri önce fenerle ailenin uyuyup uyumadığını ve araçta çalınabilecek eşyaları araştırdı. Ardından bıçakla gurbetçi ailenin aracının lastiklerini kesti.Zanlılardan biri daha araçtan inip elinde tutuğu demir bilyeleri atarak camı kırdı. Saldırgan kırılan camdan içeriye doğru girip gurbetçi kadının boynunda takılı çantayı çekip aldı. Bu sırada gaspçının çekiştirip zorla aldığı çantanın ipi gurbetçi kadının boynunu keserek yaralanmasına neden oldu. Yorgun ve bitkin düşmüş halde uyuyan gurbetçiler ne olduğunu bile anlamadan gaspçılar geldikleri gibi kaçtı. Saldırganların gurbetçi ailenin içinde bulunduğu aracın camının kırması ve kadının boynundaki çantayı alıp kaçması sadece 10 saniye sürdü.





PLAKA TESPİT EDİLEMEDİ

Olayın şokunu atlatmaya çalışan gurbetçi aile cep telefonuyla polisten yardım istedi. Saldırının yaşandığı benzin istasyonuna giden güvenlik güçleri kamera kayıtlarına göre plakası tespit edilemeyen araçta 3 saldırganın kaçtığını belirledi. Gaspçıların yakalanabilmesi için çalışmalar sürerken boynundan hafif yaralanan gurbetçi kadın ve eşi şikayetçi oldu.

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